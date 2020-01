Pallanuoto M/ Il Sori pronto ad affrontare il Piacenza

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Elefante

” La partita con il Piacenza ci dirà chi siamo”, affermava il tecnico Mattia De Ferrari dopo la vittoria sull’Imperia. I granata dovranno proseguire il loro cammino positivo contro il Piacenza di Fresia, squadra giovane, un po’ inesperta ma dinamica e con l’entusiasmo di una neopromossa. Non ingannino le due sconfitte maturate contro Lerici e Torino, giocandosela con i liguri e soccombendo solo nella quarta frazione contro i piemontesi.

Tiene sulle corde i suoi l’ex Thomas Ninfo: “Li abbiamo visti a dicembre, sono giovani, ordinati e preparati. Non possiamo rilassarci pensando che la loro, essendo a zero punti, sia una squadra debole. A dimostrarlo sono i risultati di questo inizio di campionato, la tensione dovrà essere sempre alta”.

L’appuntamento è a Sori sabato 1 febbraio alle ore 17, arbitro Scarselli. Tutti in piscina