Levanto: luci a led lungo la passeggiata della Pietra

Prosegue il piano di rinnovo dell’illuminazione pubblica nel centro di Levanto in funzione sia della riqualificazione e ammodernamento dell’arredo urbano, sia dell’efficientamento energetico delle infrastrutture, con il passaggio dalle lampade tradizionali a quelle a led.

Nei giorni scorsi è stato portato a termine l’intervento su tutti i corpi luminosi della passeggiata a mare della Pietra (dal Casinò municipale a villa Agnelli), con l’installazione di 30 lampade a basso consumo (dimezzato rispetto alle precedenti) e ridotto impatto ambientale.

Entro metà febbraio si concluderà anche la posa in opera di nove faretti sul muraglione dell’ex viadotto ferroviario nel tratto a mare compreso tra i torrenti Gavazzo e Ghiararo.

“Gli interventi – spiega il vicesindaco, Luca Del Bello – sono finanziati utilizzando l’ultima tranche delle risorse economiche messe a disposizione dal governo per l’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche. Si tratta di un contributo complessivo di 70 mila euro, che così sarà interamente utilizzato: 30 mila euro sono stati impegnati per questi ultimi lavori, mentre il resto è servito per sostituire l’illuminazione nelle aule della scuola primaria e per il rifacimento di una parte della copertura della palestra del complesso di via Martiri, con impermeabilizzazione e posa in opera di materiali isolanti”.

Intanto, il Comune ha chiesto ad “Enel sole” di rimuovere, in località Casella, un vecchio e non più utilizzato manufatto in cemento armato di proprietà della società, che sosteneva la linea elettrica (che poi è stata spostata su un’analoga struttura in acciaio) e che ora si trova in uno stato di abbandono e degrado.