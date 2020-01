Lettere/ “Camogli: il peccato originale sono i supermercati”

Da Stefano Quarantelli riceviamo e pubblichiamo

Negli ultimi giorni ho letto svariate risposte in merito a Via della Repubblica con a chiusura di negozi e cambi di destinazione d’uso e prendendomi il tempo dovuto ho analizzato le varie idee da entrambe le parti. Faccio presente che pure io con la mia disponibilità artistica ho cercato “se pur nel mio piccolo” di stare con i deboli esercenti tentando una sorta di sensibilizzazione con l’iniziativa “Vivi la via…” (andata molto male).

Credo che il vero problema non lo si possa far cadere con la discussione di ciò che ne è conseguito degli errori passati se attualmente rimedio non esiste, “ricordo che chiedere ad un ente pubblico denari per attività private ha ben poca discussione e molto poco buon senso”.

Come dicevo precedentemente l’errore è stato fatto in passato con aperture di supermercati fatti sia nel centro delle vie di Camogli sia al suo ingresso venendo da Recco. Un vero ed enorme problema che ha coinvolto non solo questa splendida cittadina ma anche paesi limitrofi a noi, un’identica catastrofe per quei piccoli commercianti storici che davano vita dell’indotto del paese facendo girare l’economia interna per tutti coloro che ne avevano residenza o meno. Aver monopolizzato il mercato con queste grosse distribuzioni commerciali credo sia stata l’idea più balorda nella realtà topografica commerciale di questo paesino con numeri di popolazione residente “effettiva” fatta di poche migliaia di persone.

La logica poche volte sbaglia; questa è solo una conseguenza paragonabile a identiche situazioni liguri sia nell’entroterra sia costiere. È solo triste ammettere che come Camogli altre realtà liguri viaggiano nello stesso baratro avendo potenze commerciali come concorrenti.