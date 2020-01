A Chiavari, i Carabinieri, dopo gli accertamenti, scaturiti da una denuncia presentata da un 48 enne abitante in città, hanno identificato e poi deferito in stato di libertà per “sostituzione di persona e truffa” una 68 enne di Leivi, gravata da pregiudizi di polizia, poiché mediante artifizi e raggiri, aveva stipulato un abbonamento con una società televisiva per conto della parte offesa, usufruendo indebitamente della prestazione.