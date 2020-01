Da Giovanni Carlo de Paoli riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento al procedimento a mio carico presso la procura di Genova per presunta diffamazione sono a ribadire di non aver pronunciato quanto a me attribuito e sono profondamente dispiaciuto per il malinteso venutosi a creare.

Resto fiducioso che venga fatta chiarezza e aspetto con grande rispetto e serenità il corso della Giustizia.

Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Nord Liguria-Salvini