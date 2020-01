Lavagna: buon cibo e diabete, binomio possibile

Dall‘Associazione Assistenza volontaria al diabete riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Assistenza volontaria al diabete in collaborazione con la struttura dipartimentale di diabetologia e malattie metaboliche della Asl4, l’accademia del turismo ed il patrocinio della Regione Liguria, ha promosso un evento (il primo di un progetto che si svolgerà nel corso del 2020) per una alimentazione corretta e piacevole in ogni momento: feste comprese.

Venerdì 31 GENNAIO 2020 ore 12:00 presso Accademia del turismo di Lavagna

Il percorso che inizia domani porterà tutti i partecipanti a gustare una deliziosa proposta di piatti e vini tipici che soddisferanno il palato e consentiranno a tutti di essere partecipi senza timore di compromettere la propria salute. Saranno piatti facilmente replicabili e da preparare in ogni occasione di festa. I prossimi appuntamenti completeranno i menù per tutte le stagioni.