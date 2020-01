Coronavirus, Toti a colloquio con Speranza

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi a Roma il ministro per la Salute, Roberto Speranza. L’occasione per fare il punto su diversi temi, tra cui il sistema messo in campo per far fronte all’infezione da Coronavirus, in costante contatto e coordinamento con le autorità nazionali, e l’attuazione da parte del governo del Patto per la Salute.

“Con il ministro Speranza c’è stata piena sintonia sulla necessità di attuare al più presto il nuovo Patto per la salute – ha sottolineato Toti – con le regole semplificate per gli investimenti proposte dalla Liguria e accettate dal governo nel confronto con le Regioni”.