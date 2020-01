Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martiri della Liberazione 131; telefono 0185 309 694) riceviamo e pubblichiamo

Da giovedì 30 gennaio a lunedì 3 febbraio

Richard Jewell

Giovedì e venerdì ore 15,00 – 17,20 / da sabato a lunedì ore 15,00 – 21,15

Regia: Clint Eastwood – Con: Sam Rockwell, Kathy Bates – Usa, 2020 – 129′

Atlanta, Georgia. Richard Jewell è un trentenne sovrappeso che vive ancora con la mamma e si considera un tutore della legge, ma in realtà svolge per lo più lavoretti di sorveglianza. Richard considera sua missione proteggere gli altri ad ogni costo: dunque, durante gli eventi che precedono le Olimpiadi del 1996, è il primo a dare l’allarme quando vede uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina. Questo fa sì che l’attentato dinamitardo del 27 luglio al Centennial Olympic Park abbia esiti po’ meno tragici di quelli previsti dall’attentatore, e Richard diventa l’eroe che aveva sempre sognato di essere: ma la sua celebrità istantanea non tarderà a rivoltarglisi contro e a farlo precipitare dal sogno all’incubo.

Jojo Rabbit

Giovedì e venerdì ore 21,30 / da sabato a lunedì ore 17,30

Regia: Taika Waititi – Con: Roman Griffin Davis, Tomasin MacKenzie – Germania, 2020 – 108′

Al centro della narrazione del film troviamo il giovanissimo Jojo Betzler che a 10 anni ha molte difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei. Sempre impacciato viene appunto chiamato Jojo Rabbit – coniglio – appunto per sottolineare con la crudeltà di certi bambini, sostenuti dagli adulti in divisa nazista, le sue difficoltà. Per cercare di affrontare un mondo che gli sembra sempre ostile, Jojo si rivolge allora al suo amico immaginario che ha il volto di Adolf Hitler e che è interpretato dallo stesso regista. Ma il giovanissimo comincia a porsi molte domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di addestramento, quando scopre che la madre nasconde in soffitta Elsa, una ragazza ebrea. Tra Jojo e Elsa nasce un’amicizia che porta il ragazzino a guardare con altri occhi quanto sta succedendo intorno a lui e a dubitare sulla bontà degli insegnamenti relativi al nazismo che riceve.

Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio

Rassegna:”Il grande cinema restaurato”

Il Dottor Stranamore

Martedì ore 15,30 – 17,30 / mercoledì ore 21,30

Regia: Stanley Kubrick – Con: Peter Sellers, George C. Scott – Gran Bretagna, 1964 – 93′

Psicopatico generale d’aviazione USA, deciso a salvare il mondo dal complotto comunista, è pronto ad attaccare l’Unione Sovietica con armi nucleari. Uno dei pochi capolavori di satira politica nella storia del cinema che riflette gli incubi apocalittici dei primi anni ’60. Il più forsennato e meno controllato film di Kubrick con Peter Sellers in 3 ruoli al culmine del suo istrionismo. Non vinse nemmeno uno dei 4 Oscar cui era candidato. Dal romanzo Red Alert (1958) di Peter George che lo sceneggiò con Terry Southern e il regista.

Il film è in lingua originale con sottotitoli

Rassegna:”Anime”

Promare

Martedì ore 21,30 / mercoledì ore 15,15 – 17,30

Regia: Hiroyuki Imaishi – Animazione – Giappone, 2020 – 111′

La Terra è in preda al caos e alcuni individui, sottoposti a situazioni al limite della sopportazione, si lasciano andare a un’improvvisa combustione spontanea, devastando tutto ciò che li circonda. 30 anni dopo, la minaccia dei “Burnish” sembra scongiurata, ma un nuovo gruppo di letali piromani, i Mad Burnish, si profila all’orizzonte. Solo gli eroici pompieri della Burning Rescue possono fermarli e salvare il mondo dalla distruzione.