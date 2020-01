Chiavari: i giornalisti e la giornata delle Comunicazioni Sociali

di Giuseppe Valle

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il vescovo mons. Alberto Tanasini ha celebrato la S. Messa nella Cappella del seminario alla presenza degli operatori dell’informazione. Nell’omelia il vescovo ha raccomandato a chi pubblica di dare corpo ai racconti perché siano di aiuto alle persone nella loro vita quotidiana, nel rispetto della verità







Al termine della celebrazione si è tenuto un corso di formazione sul tema suggerito dal Santo Padre Francesco “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia”.

Don Marcello Zinola, responsabile della formazione





Hanno effettuato interventi don Fausto Brioni, direttore di Teleradiopace, don Marcello Zinola e il segretario nazionale dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Maurizio Di Schino.

In questa occasione sono sati consegnati due premi; uno a Roberto Pettinaroli, con la seguente motivazione: “In segno di riconoscimento per l’attenzione che dedica al territorio con professionalità, impegno e passione, dimostrando particolare interesse per i temi della solidarietà e del sociale”. Il secondo – in memoria – a Paolo Pinat (1940 – 1994) con la motivazione: ” Persona dotata di grandi valori umani, grande esperto di ponti radio, ha trasferito la sua passione e la sua competenza nelle telecomunicazioni fondando nel 1986 a Lavagna Entella TV, prima emittente con segnale visibile nel Tigullio e nel suo entroterra”.

Sono stati anche premiati don Guido Todeschini di Telepace Verona, che non era presente e Luca Russo di Primocanale.