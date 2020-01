Chiavari: come chiedere fondi all’Europa, un incontro

Riceviamo e pubblichiamo

“Incentivi Italia” presso “Centro Anemos – Il dono del vento”, in corso Gianelli 12/4 a Chiavari, martedì 4 Febbraio 2020 dalle 10,00 alle 16,00.

“Incentivi Italia” nasce dall’idea di una giovane europrogettista, Claudia Ghiso, unica riconosciuta dall’Associazione di categoria a livello Regionale! Ogni mese, la crew di Incentivi Italia, un team di giovani talenti, ricerca, studia, analizza tutti i bandi e le opportunità di contributi che persone fisiche, aziende, associazioni ed enti pubblici possono ottenere per dar vita ad un progetto o un’attività.

Martedì 04 Febbraio 2020, si terrà l’incontro formativo relativo ai Fondi Europei, presso il Centro Anemos – il Dono del Vento, un centro dedicato al benessere, dove periodicamente Claudia Ghiso incontra giovani genitori per informare loro delle opportunità che i Fondi Europei danno anche alle famiglie.

L’Europrogettista spiegherà ogni segreto per conoscere, trovare ed ottenere i contributi disponibili, oltre alla documentazione ed ai requisiti necessari per realizzare la propria idea. L’evento inizierà alle 10.00 per concludersi intorno alle 16.00 ed avrà il seguente ordine del giorno:

10.00 – 11.00 Presentazione Fondi Diretti ed Indiretti attivi. Nel 2020 sono stati assegnati circa 32 miliardi di euro all’Italia, da destinare a vari progetti per il 2020.

11.00 – 12.00 Descrizione dei 29 Programmi Europei suddivisi per beneficiari, sia privati che pubblici, con particolare attenzione ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile

12.00 – 13.00 Metodologia progettuale

Chi può richiedere i Fondi Europei

Come si richiedono e dove si trovano

Come vengono erogati14.00 – 16.00 Bandi attivi nel mese di Febbraio 2020 con particolare riguardo per:

Commercianti e Pubblici esercizi

Associazioni e progetti no profit

Nuove attività, startup e B&B

L’incontro è a numero chiuso, al costo di € 290, per prenotarsi contattare Incentivi Italia al 329.0261273 o 019/2190607 oppure scrivendo una mail ainfo@incentiviitalia.comIncentivi Italia di Claudia Ghiso, piazza Guido Rossa 16R – 17100 Savona (SV)www.incentiviitalia.com – 019.2190607 – 329.0261273 – info@incentiviitalia.com