Camogli: via F. De Gregori, disciplina della circolazione veicolare

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

La circolazione stradale in via Filippo De Gregori tra il civico 214 e l’intersezione con via Costa di Bana dal giorno 29 gennaio 2020 e sino a fine lavori, previsti per il giorno 30 marzo 2020, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, è così disciplinata:

è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio delle ditte incaricate dei lavori di rifacimento della rete fognaria.

Ordinanza n. 13 del 25-01-2020 Ufficio di Polizia Municipale.