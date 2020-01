A-12: segno della croce prima di entrare. Comuni parti lese?

L’informazione sullo stato di salute delle autostrade è stata fatta bene? Oggi ci sono persone che, prima di entrare in autostrada, si fanno il segno della croce. Peggio ancora, ci sono persone che non fruiscono più della rete autostradale e per spostarsi percorrono la via Aurelia o la viabilità ordinaria.

Poi c’è il turismo. Settore più che importante per l’economia. Molti operatori sono convinti di essere stati penalizzati dalla situazione autostradale. Gravemente penalizzati. Prima dal crollo del viadotto Morandi; poi da quello del ponte sulla Savona-Torino; dal pezzo di volta crollato in una galleria della A-26; dal timore che posano crollare le barriere fono-assorbenti, anche sulla A-12.

Prima di tutto viene la sicurezza. La Procura di Genova ha fatto quello che ogni cittadino auspicava. Sia con una indagine sulla mancata manutenzione, sia per prevenire eventuali possibili incidenti. La stampa ha fatto e fa il suo dovere: informare. Ha informato correttamente? Ricordiamo il caso della signora di Recco che in perfetta buona fede, con lo scopo di salvare delle vite umane, aveva diffuso il messaggio sulla pericolosità del viadotto di Sori ed è stata denunciata.

Il timore espresso pubblicamente da questa signora sembra sia molto diffuso. Saranno probabilmente i report di autostrada relativi al traffico verso la Riviera di Levante, in particolare nei fine settimana, a dimostrare se sia realmente il flusso di veicoli è effettivamente diminuito. Sarebbe un mezzo per dimostrare che la situazione autostradale sia causa della supposta diminuzione di turisti, e che abbia quindi arrecato un danno all’economia. E c’è che si chiede se Comuni e associazioni di categoria potrebbero costituirsi parte civile nel processo contro Autostrade.