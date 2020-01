Regione: in Commissione il rinnovo dei consigli

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 10

ordine del giorno:

– Proposta di deliberazione 115: Approvazione dello schema conclusivo di Piano territoriale regionale della attività di cava e delle correlate varianti al P.T.C.P. e al P.T.C.-A.C.L. e proposta di approvazione definitiva al Consiglio regionale

*****

4° Commissione: Territorio; Ambiente

lunedì 3 febbraio 2020, alle ore 10

argomento:

– Approfondimento in merito al progetto di raddoppio ferroviario della tratta Andora – Finale Ligure. Sull’argomento alle ore 10.30 si svolgerà l’audizione dei rappresentanti dell’ Unione Industriali di Savona, CIA, Confagricoltura, Coldiretti, CGIL, CISL, UIL, OR.SA Ferrovie, Coordinamento Autoorganizzato Trasporti, USB Trasporti, Legambiente, WWF Savona, Italia Nostra, Comitato Territoriale di Albenga, Assoutenti Savona, Comitato Pendolari Savona-Genova, Comitato Utenti Trenitalia del Ponente.

*****

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

lunedì 3 febbraio 2020, alle ore 15

ordine del giorno:

1) Proposta di deliberazione 230 (Alessandro Piana, Luigi De Vincenzi, Claudio Muzio): Norme per l’attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l’istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

2) Testo Unico delle Proposte di legge .n. 13 (Ferrando, Paita, Barbagallo, De Vincenzi, Garibaldi Lunardon, Michelucci, Rossetti) e 17 (Pastorino, Vaccarezza, Salvatore) “Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

3) Nomine : Enti Parco. Rinnovo dei Consigli. Designazione dei rappresentanti