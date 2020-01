Recco: “Tanti in piazza a fare politica in un clima di speranza”

Dal Coordinamento “Golfo Paradiso accogliente” riceviamo e pubblichiamo



Soddisfatti dell’evento organizzato sabato pomeriggio a Recco contro la chiusura dei centri di accoglienza di Sori e di Recco. Un bell’evento che ha riunito quasi 500 persone del Golfo Paradiso in un clima pacifico e festoso, legate da valori democratici, antirazziali e solidali.

In piazza Nicoloso sono arrivati in corriera, in treno, a piedi numerose famiglie, giovani e anziani, molti col fazzoletto dell’ANPI al collo, emozionati per essere tornati nella propria piazza. È quello che è successo sabato scorso, sono scesi in piazza, per la prima volta, i cittadini del Golfo Paradiso per manifestare il dissenso in una manifestazione politica senza bandiere di partito. Le persone sono tornate a fare politica in piazza come non si faceva da tempo, legate da spirito di accoglienza e solidarietà!

Una piazza piena che ha chiesto ai Sindaci Gandolfo e Reffo di ripensare la decisione presa circa la chiusura dei due centri di accoglienza di migranti, che a Recco ospita 12 persone e a Sori 6 persone: tre mamme e tre bambini. I Sindaci Gandolfo e Reffo ora dovranno tenerne conto e prendere in considerazione le richieste della cittadinanza, se sono i sindaci di tutti e non di una parte.

Il Coordinamento “Golfo Paradiso accogliente” ha aderito alla manifestazione organizzata dalle Sardine e ha saputo riunire in uno spirito unitario le diverse realtà presenti sul territorio mettendo a fattor comune le energie e le capacità di sensibilizzare la cittadinanza.

Piccoli gruppi di persone che man mano hanno riempito la piazza, chi con un cartello, chi con una sardina colorata o semplicemente con un sorriso emozionato. Molte persone si conoscevano ed erano felici di ritrovarsi, altre hanno fatto conoscenza, hanno parlato, ascoltato e cantato. Tanti applausi e tante emozioni quando ci sono le testimonianze delle due ragazze ospitate nello Sprar, ma anche quando viene letta la lettera di Gianni Casareto che pone con grande importanza e altrettanta dolcezza la questione dei diritti, i diritti di tutti, dai disabili ai migranti. Le parole dell’ex Sindaco di Sori, Pezzana hanno fatto ben capire la qualità dell’accoglienza nel nostro territorio, così come quelle di Montoli, Presidente dell’ente gestore di Recco, che ha valorizzato i processi di integrazione con la comunità. Infine le conclusioni significative del Vice Presidente nazionale dell’Anpi, Emilio Ricci, che con grande emozione e passione ha ricordato l’importanza della nostra Costituzione.

E poi il suono del violino e quelle voci che si alzano verso il cielo che ha deciso di essere clemente, in due canti vecchi, l’Inno di Mameli e Bella Ciao, ma così densi di significati, da essere diventati una bandiera. Una enorme bandiera che sventola sopra tutta le piazza.

Grazie a tutti per esserci stati!