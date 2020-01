Recco: le attività produttive nel primo semestre Gandolfo

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Sollecitati dal sindaco Carlo Gandolfo, gli assessori della Giunta delineano l’attività amministrativa svolta in questi primi sei mesi di mandato. Oggi i dati sono forniti dal settore attività produttive, guidato dall’assessore Enrico Zanini.

Oltre alle ordinarie, queste le principali attività introdotte:

– miglioramento del Suap, lo Sportello unico attività produttive che permette di gestire in modo semplice e sicuro le pratiche relative alle attività commerciali;

– attività di informazione sulle misure finanziarie regionali di sostegno al settore commercio;

– attività di informazione per favorire il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attività ricettive non alberghiere (B&B, affittacamere, etc);

– informatizzazione dell’archivio delle attività produttive.