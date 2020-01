Recco: “Il mio discorso da “sardina del Tigullio”

Da Giovanni Battista Casareto riceviamo e pubblichiamo

Sabato ero anch’io in piazza a Recco e il mio amico Sergio Siri ha letto, quasi gridato a squarciagola, il mio discorso. Oltre a quello pubblico una foto con la mia amica Monica….

*****

Sono Gianni Casareto e sono disabile da tutta una vita per un errore medico subito dopo la mia nascita. Nella mia vita, lunga 56 anni, ho percorso una strada irta di difficoltà, di dolorosa sofferenza, solitudine, emarginazione e discriminazioni varie.

Conosco la parola rabbia e la parola paura. La rabbia di non poter vivere come tutti gli altri uomini e di avere tutte le emozioni e le opportunità per essere davvero felice, a causa della superficialità e dell’incompetenza di altri esseri umani. La paura di un futuro incerto che a volte mi manda letteralmente fuori di testa e che non mi fa dormire la notte. Perché quando si è fragili nel corpo e nello spirito, ci si sente sperduti, come dei naufraghi in mezzo al mare in tempesta.

A volte basta un piccolo cambiamento nella tua vita, per sconvolgerla e farti sentire peggio di quanto già ti senti. Immagino quello che possono aver provato i ragazzi, le ragazze, i bambini ospiti dello Sprar di Recco e Sori, quando hanno saputo che saranno “cacciati” dai rispettivi Comuni e mandati chissà dove e in quali condizioni per una decisione assurda, prettamente ideologica, dalle nuove amministrazioni comunali a forte trazione leghista, ormai unicamente di destra, che di moderato e di autenticamente liberale hanno ben poco.

Questi ragazzi hanno un vissuto terribile alle loro spalle, stavano faticosamente ricostruendo la loro vita, i loro affetti e non hanno mai dato alcun disturbo alla quiete della nostra comunità ed anzi si stavano integrando nel tessuto sociale della stessa. A me dispiace dirlo, ma vedo la mutazione genetica di questi anni da parte della Lega e di tutto il centro destra, come un pericolo per la nostra democrazia e per la convivenza civile del nostro Paese.

Ascolto parole che mi sconcertano e mi fanno rabbrividire di un razzismo ributtante e becero. Non sono mai stato un estremista, ma vedo con preoccupazione l’evolversi della situazione con un certo pathos e non oso immaginare che cosa accadrebbe se Matteo Salvini diventasse Presidente del Consiglio con una maggioranza omogenea che gli consentisse di governare per un tempo indefinito, magari con “pieni poteri”. Davvero non posso pensarci. Lo abbiamo visto in anteprima nei tredici mesi di governo giallo – verde. La sua cultura autoritaria e liberticida è sotto gli occhi di tutti.

E’ di questi giorni la prova generale di quel che aveva promesso proprio durante un comizio a Recco, <dove ha una seconda casa>, in cui evocando quei poteri, prometteva di utilizzarli anche per andare alla ricerca dei migranti (a suo dire clandestini) “casa per casa”. Lo scampanellio ad un ragazzo minorenne tunisino accusato di essere un presunto spacciatore di droga da “voce di popolo” e additato al pubblico ludibrio come un pericoloso delinquente, è solo l’ultimo agghiacciante esempio.

Qualcuno lo ha definito un untore della paura che gira per negozi e botteghe spargendo odio e disperazione. Eppure ad agosto scorso durante il dibattito sulla crisi di governo lo sentii pronunciare queste parole:” :” E’ un’Italia che merita visione, coraggio, lealtà, sacrificio, giustizia quella vera, dove ci sono 60 milioni di presunti innocenti, fino a prova contraria. Non 60 milioni di presunti colpevoli. Questa è la differenza tra uno stato di diritto e il ritorno alla giungla”.

Stranamente, mi trovai d’accordo con lui, ma poi pensai che alle parole avrebbero dovuto seguire i fatti e che il garantismo lo si dovrebbe praticare sempre, non soltanto quando fa comodo a noi a difesa di un nostro compagno di partito, ma anche quando ad essere colpito da un’inchiesta giudiziaria è un nostro avversario politico, un cittadino comune, un immigrato regolare o clandestino. La presunzione d’innocenza dovrebbe valere sempre per qualsiasi imputato accusato del reato più abietto e ripugnante.

Nel caso di Bologna, <e questo è davvero indecente>, non c’era nemmeno un avviso di garanzia a carico di quel povero ragazzo, vittima di uno sconcertante gioco al massacro a scopi elettorali da parte di uno animato soltanto da onnipotenza e cinismo. Io vorrei dire, con tutta la moderazione e la sobrietà possibile, che da un soggetto simile, che parla continuamente alla pancia degli italiani, strumentalizzando ogni evento criminale in cui c’è coinvolto uno straniero, esasperandone gli animi e tirando fuori gli aspetti e i sentimenti più abbietti e miserabili, la democrazia liberale e la convivenza civile corrono un serio rischio di involuzione e di schiacciamento.