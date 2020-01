Recco: è arrivata la pista da pattinaggio sul ghiaccio

E’ arrivata la pista da pattinaggio sul ghiaccio. La stanno montando a Recco, in piazza del Comune. Sulla pavimentazione viene posto un “cuscinetto” per evitare che la pista possa sciupare il risseu recentemente rifatto (e in alcuni punti già da riparare). L’arrivo della pista (come per il luna park) è un momento molto atteso perché rappresenta un’attrattiva; un modo sano e diverso per trascorrere il tempo nel periodo invernale. Molti, grazie a questa pista, hanno conosciuto uno sport elegante e affascinante. La pista si fermerà a Recco fino all’11 marzo.