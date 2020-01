RASSEGNA STAMPA. “In Cina sono chiusi parchi e cinema”

Oggi, mercoledì 28 gennaio, auguri a Costanzo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Oggi è il primo dei tre Giorni della Merla considerati, per tradizione, i più freddi dell’anno. Santi patroni, per gli affetti di mutismo: San Zaccaria. Parole: capacità (facoltà di contenere entro un limite e per uno scopo determinato; la carica elettrica che un accumulatore può erogare; quantità d’aria che si può emettere dai polmoni; idoneità, possibilità di un soggetto a fare qualcosa).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: “In Cina sono chiusi parchi e cinema”; Hi-Lex nessun problema; Viale “Nessun allarme”. Trasporto sanitario: legge regionale votata all’unanimità.

Sestri Levante: Ghio e Telchime in segreteria Pd. Casarza Ligure: la proprietà di Iml chiede più tempo. Lavagna: uomo sotto il treno. Cogorno: riflessioni sulla Shoah. Chiavari: domani incontro per celebrare San Francesco di Sales. Chiavari: nuovo furto a Sanguineto. Chiavari: la scuola Della Torre e l’Olocausto. Chiavari: premiati tre allievi del Gianelli. Chiavari: caso Rupinaro, intese a rischio. Chiavari: liceo Marconi-Delpino, assemblee di Istituto al palazzetto dello Sport. Chiavari: nuove luci a led. Chiavari: Krav, maga all’Istituto Caboto. Carasco: rinasce la ciclovia.

Rapallo: dopo il punteruolo, arriva dal Sudamerica la farfalla killer delle palme. Rapallo: concessione suolo pubblico, quattro bandi. Rapallo: un nuovo ecografo donato all’ospedale.

Camogli: San Valentino, le foto vincenti. Recco: chiusura A-12, città sotto pressione. Recco: residenti in crescita. Recco: interventi per le scuole cittadine.

Moconesi: pronte le colonnine per auto elettriche.