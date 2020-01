Rapallo: “Stop al traffico della A-12 nel nostro centro”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

«La scorsa notte abbiamo assistito ad uno scenario indecoroso: mezzi pesanti fermi in coda a paralizzare le principali arterie viarie, con evidente disagio per la viabilità e per il riposo degli abitanti. Tutto questo non è ammissibile».

L’indignazione del sindaco Carlo Bagnasco si riferisce a quanto accaduto le scorse due notti a causa della chiusura – causa piano di ispezione gallerie – del tratto autostradale tra Recco e Rapallo dalle 22 alle 6, con conseguente deviazione del traffico sulla viabilità ordinaria.

«Il risultato? Problematiche alla circolazione stradale, aumento dell’inquinamento ed evidente disturbo alla quiete pubblica, come evidenziato dalle lamentele di parecchi rapallesi – aggiunge il sindaco di Rapallo – Non esiste che siano i cittadini a rimetterci per una raffica di chiusure sulla A12 in questo periodo. Chiedo quindi ad Autostrade di rivedere, con la massima urgenza, il cronoprogramma delle verifiche alle gallerie e delle conseguenti chiusure onde evitare di creare grossi disagi alla viabilità ordinaria e al riposo dei cittadini in orario notturno».