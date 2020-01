Rapallo: richiesto l’ampliamento della rete nera

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Avviare le necessarie verifiche tecnico-economiche per l’esecuzione di progetti d’estensione delle reti fognarie in via Canale, salita Cappelletta e via Passalacqua. È la richiesta che il Comune di Rapallo ha fatto pervenire alla segreteria tecnica dell’Ato (Ambito Territoriale Ottimale) della Città Metropolitana di Genova.

«Abbiamo inoltrato la richiesta a seguito delle continue segnalazioni da parte degli abitanti delle zone indicate – spiegano il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio – Data l’esigenza chiediamo, nel limite delle risorse disponibili, di inserire tali opere nel programma degli investimenti Ato»