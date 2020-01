Rapallo: Panathlon Club, il presidente è Adelindo Molinari

Riceviamo e pubblichiamo

Presso l’Hotel Europa, alla presenza del Governatore dell’area 4 (Liguria) Germano Tabaroni, si è tenuta l’ Assemblea Generale per rinnovare le cariche Sociali del Panathlon Club Rapallo – Tigullio per il biennio 2020 – 2021.

Candidati alla Presidenza erano i Soci, Prof. Adelindo Molinari e il Dott. Leo Bozzo: ha vinto Adelindo Molinari con 15 voti su 20 votanti.

Successivamente con ulteriore votazione è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo: oltre al Past President Sinibaldo Nicolini, faranno parte del C.D. Giuseppe Valvo, Mario Restano, Orlando Gentile, Giovanni Roncagliolo, Remo Carioti e Stefano Oneto.

Il nuovo Presidente nel ringraziare l ‘Assemblea per la scelta fatta, ha subito indetto il C.D. (mercoledi 5 febbraio) per la la determinazione delle cariche e per dare un indirizzo alle nuove iniziative del Club per il nuovo biennio.

Il Prof. Adelindo Molinari è da sempre presente nel mondo sportivo: Insegnante (in pensione) di Educazione Fisica, fondatore e anima della Associazione Winner Volley, referente regionale Panathlon del Fair Play, realizza da anni manifestazioni e convegni sportivi, facendo intervenire agli stessi Testimonials di fama internazionale.

“Ringrazio l’ Assemblea e il Past President Sinibaldo Nicolini: è necessario un orizzonte comune, avere una visione mirata, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del Panathlon.

Il mio impegno sarà costante e assieme al nuovo C.D. e tutti i Soci cercheremo di realizzare nuove iniziative che possano far conoscere sempre più il Panathlon e la sua filosofia, sopratutto nelle Scuole, affinché si possa sviluppare quella che è l’ essenza del nostro Club, il Fair Play, coniugato in tutte le espressioni sportive e non solo”.