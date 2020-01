Rapallo: “La cittadinanza a Segre e il caso Verona”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd Recco riceviamo e pubblichiamo

Si legge in questi giorni di come a nella città di Verona si sia cercato di strumentalizzare la Senatrice Segre con un’inaugurazione di una strada intitolata ad Almirante, segretario fondatore dell’M.S.I. insieme ad altri reduci della R.S.I. .

Giustamente la senatrice si è detta contraria perché è palese come siano incompatibili le due cose.

Il PD di Verona ha preso una netta e chiara posizione, definendo vergognoso il tentativo del Sindaco scaligero di voler strumentalizzare la cosa.

Come PD di Rapallo noi ci siamo battuti perché venisse riconosciuta la cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre ma vogliamo anche sottolineare come a Rapallo vi sia il tentativo di emulare Verona.

Non certo intitolando una strada a qualche reduce di Salò ma bensì giustificando la commemorazione di chi è morto combattendo per “quella parte”.

Come circolo PD Rapallo ribadiamo la nostra contrarietà a tale gesto.

Tutti i morti vanno rispettati ma non vuol dire che siano uguali, ci fu chi morì per garantire la Libertà e chi invece voleva mantenere la Dittatura.

Interveniamo ora con questo comunicato proprio prendendo spunto da quanto accaduto nella città di Verona onde evitare che qualcuno possa prendersi dei meriti che non ha!

La Storia non si può cambiare a proprio piacimento, quindi non fiori a chi è morto per reprimere la volontà popolare di giustizia e libertà!