Rapallo: Getto Viarengo e la storia della famiglia Cohen

Riceviamo e pubblichiamo

A Rapallo per il Giorno della Memoria 2020, sabato 1 febbraio alle 17 presso la biblioteca di Villa Queirolo, “Da Rapallo ad Auschwitz. Storia della famiglia Cohen”. Partecipano Massimo Bacigalupo, Rosanna Cataldo, Giorgio “Getto” Viarengo. Ingresso libero. Promosso da Anpi Santa Margherita Ligure con il patrocinio del Comune; organizzazione di Giorgio “Getto” Viarengo.



Da Rapalo ad Auschwitz.

Storia della famiglia Cohen.

Nell’Archivio Storico di Rapallo è conservata una richiesta di notizie, la risposta è di tono drammatico: “Il Comandante della Polizia di Sicurezza e delle SD – Gruppo Alta Italia ovest – Posto di Genova. Al Podestà di Rapallo e per conoscenza al Capo della Provincia. Oggetto: avvocato israelita Giacomo Cohen, cittadino italiano n. 18 – 4 – 1875 a Ge-Sestri, già abitante in Rapallo in via Colombo n. 32. L’ebreo Cohen è stato arrestato il 4 – 11 – 1943 colla famiglia e in base alle sue convinzioni contrarie al Reich fu assegnato ad un campo di concentrazione. Il ritorno della famiglia Cohen non è più da attendersi”.

Si tratta di Giacomo Cohen da Silva, figlio di Giuseppe e Moreno Giulia, coniugato con Artom Margherita, arrestato a Rapallo e condotto prima al carcere genovese di Marassi, successivamente a Milano San Vittore. Da qui parte il convoglio per Auschwitz il 6 – 12 – 1943, dove arrivano il giorno 11 dello stesso mese: Giacomo è ucciso all’arrivo. Nelle carte dell’Archivio Storico di Rapallo troviamo documentato il censimento degli ebrei residenti in data 8 – 9 – 1941: al numero progressivo 8 troviamo l’avvocato Cohen, al 9 la moglie Margherita Artom e il figlio Renato di 32 anni al numero 10. Tutta la famiglia Cohen sarà arrestata per essere inviata al campo di sterminio; Guido, fratello di Giacomo, è arrestato a Forlì da dove inizia il suo percorso verso il campo di sterminio di Auschwitz dove muore nell’agosto del 1944. La risposta data dalle autorità genovesi dell’ufficio SD tedesco è in data 16 – 12 -1943: Giacomo era deceduto ad Auschwitz 5 giorni prima. Sempre durante il periodo della R.S.I si assiste a nuove norme ed elaborazioni dei precedenti provvedimenti. Con l’incarico a Giovanni Preziosi, 15 marzo 1944, si istituiva l’ispettorato per la razza con sede a Desenzano; il successivo 23 maggio si potevano già individuare gli elementi di innovazione proposti da Preziosi. Si trattava di tre provvedimenti: uno dedicato a principi sulla determinazione e differenziazione razziale; il secondo affrontava la posizione giuridica dei mezzo sangue; il terzo specificava come sarebbe stata composta la nuova commissione sulla razza. Il capitolo più interessante era senza dubbio il primo, che come affermava Renzo De Felice, “costituiva una vera e propria traduzione in italiano delle famigerate leggi di Norimberga”. Le variazioni e le modifiche proposte da Preziosi subiranno notevoli emendamenti e si arriverà ad accantonare il progetto legislativo così come presentato; si procederà con specifiche direttrici e nell’ottobre del 1944 è il ministero degli Interni a tornare sulla materia per disporre l’invio in campi di concentramento anche “coloro che pur essendo di origine mista sono stati però considerati appartenenti alla razza ebraica”. La legislazione antisemita tornerà nell’ordine del giorno dell’ultima convocazione del Consiglio dei ministri, 16 aprile 1945; il governo della R.S.I approvava nuove norme per prevedere lo scioglimento dell’Unione delle Comunità, delle Comunità e di ogni organizzazione che operava nel campo dell’assistenza e la beneficenza ebraica. Ancora una lapidaria citazione di Renzo De Felice: “Con un ennesimo atto di rapina, calava così la tela sulla R.S.I e con essa sulla persecuzione fascista”.