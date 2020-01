Politica: “Forza Italia non cannibalizza le liste di centro-Dx”

Dal coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

Forza Italia è impegnata per rafforzare la sua presenza in Liguria, ma non è interessata a mettere in campo un cannibalismo tra i partiti che alle prossime elezioni regionali sosterranno il presidente Giovanni Toti. Lavoriamo per l’unità tra le forze politiche del centrodestra, nella convinzione che la coesione dimostrata in questi cinque anni di buon governo regionale sia un valore da preservare. Questa coesione è la stella polare della nostra azione, nel rispetto delle sensibilità politiche di tutti e di ciascuno.

Una libera singola scelta di adesione al nostro movimento politico, che accogliamo con piacere, non è un atto di ostilità del nostro partito nei confronti degli alleati, ma una decisione personale che come tale va considerata e rispettata, da parte di tutti.