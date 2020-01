Lettere/ “La fine dell’entroterra dopo quella della Provincia”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Sono un cittadino che abita in una frazione dell’entroterra sopra Recco; ho letto con molta attenzione il grido di allarme lanciato dalla sig. Rosasco, riguardante il degrado rischio spopolamento dell’entroterra. La sua lettera è condivisibile da parte mia, il suo concetto è giusto e focalizza la causa. Io vorrei aggiungere che a tutto ciò si aggiunge e contribuisce al degrado all’abbandono del nostro bellissimo entroterra la sciagurata, per non dire altri termini, riforma Delrio ex ministro uomo di sinistra che con la sua riforma ha di fatto cancellato le provincie istituendo la scatola vuota della città metropolitana, un ente inutile svuotato delle proprie competenze strade scuole in primis. Tutto questo facendo credere che ci sarebbe stato un risparmio corposo per le casse statali; niente di più sbagliato e demagogico.

La Provincia di Genova era un ente vicino ai comuni più piccoli, un faro, un punto di riferimento, un aiuto per la manutenzione strade, asfalto, sfalcio salatura, interventi di messa in sicurezza, muri, guard-rail, ecc. senza contare gli aiuti per gli edifici scolastici. Ora non esiste più tutto questo, la riforma Delrio ha sancito ai comuni il “arrangiatevi”.

I risultati si possono vedere girando nell’entroterra: viabilità al collasso, frazioni che rischiano di essere isolate per molto tempo o per sempre. Tutto questo e unito all’ampio concetto della sig. Rosasco fa sì che il timido ritorno nell’entroterra degli anni scorsi da parte di giovani sia vanificato con l’abbandono che inizia a verificarsi e si accentuerà con i prossimi anni e il risultato sarà degrado, frazioni fantasma con pochi residenti, dissesto idrogeologico e per aver fatto risparmiare qualche euro allo stato eliminando le provincie si spenderanno centinaia di milioni in più per sistemare il possibile se sarà ancora possibile.