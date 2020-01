Lavagna: i diritti umani e “Io sto con la sposa” (sabato 17.30)

Da “L’Italia che Resiste” riceviamo e pubblichiamo

Salvini non è più ministro dell’interno e nell’opinione pubblica si è diffuso un generale calo di tensione sul tema dei diritti umani. Ma questi fondamentali diritti continuano ad essere pesantemente violati nei confronti di persone che hanno abbandonato la propria casa, le proprie famiglie e comunità, per fuggire da guerre, fame, povertà, e sono arrivate nel nostro Paese dopo aver rischiato la vita e subito torture, violenze e ricatti.I decreti fortemente voluti dall’ex ministro dell’interno, da lui usati quali potenti mezzi di propaganda, restano in vigore immutati e provocano i loro perniciosi effetti.

●Migliaia di persone, molte delle quali già integrate sul territorio, sono espulse dai circuiti di accoglienza e, private di ogni diritto, sono trasformate in “clandestini” senza alcuna possibilità di regolarizzare la propria posizione giuridica.

●Il comandante di una nave ONG viene punito con una sanzione di 300.000 perché colpevole di aver salvato vite umane. E’ notizia di questi giorni che il 2 febbraio gli accordi con la Libia saranno rinnovati senza alcuna modifica, nonostante siano state ormai acclarate le violenze che i migranti devono subire nei suoi lager.

E tutto questo avviene in violazione del dettato costituzionale e delle norme internazionali“Costituzione Italiana -Principi fondamentali Art. 10-(terzo comma) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”

Italia che Resiste Tigullio, una rete di cittadini e associazioni per la tutela dei diritti umani che si è formata il 2 febbraio dello scorso anno manifestando intorno municipi di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante, in risposta all’appello lanciato da alcuni volontari della ONG torinese “Raimbow4Africa”, chiede con forza che vengano abrogati i due decreti Salvini e modificati gli accordi con la Libria.

Per l’occasione, “Italia che Resiste Tigullio” organizza la proiezione pubblica e gratuita del docufilm “Io sto con la sposa” alle 17.30 di sabato 1 febbraio presso il Circolo PD “Massimo Boggiano” di Lavagna, in Galleria di via Cavour. Si ringraziano per la collaborazione le associazioni “Officina Lavagnese” e “Confini e Racconti”.

Alcuni link a siti Internet relativi al docufilmhttps://www.youtube.com/watch?v=hppNuk0nB8c&feature=youtu.behttps://www.mymovies.it/film/2014/iostoconlasposa/https://www.facebook.com/IO-STO-CON-LA-SPOSA-614167855342727/