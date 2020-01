Deiva: abbassata la portata del ponte in frazione Mezzema

di Guido Ghersi

Dopo che ben tredici gallerie dell’Autostrada A-12 tra Sestri Levante e La Spezia, in concessione alla S.a.l.t. (Società Autostrada Ligure Toscana), sono state oggetto di un accurato controllo da parte dei tecnici della citata società, anche il Comune di Deiva Marina, guidato dal sindaco Alessandra Avegno, ha emesso un’ordinanza per abbassare ulteriormente la portata del ponte in frazione Mezzema. Infatti, l’ultima verifica strutturale sul viadotto, ha convinto l’Ufficio Tecnico dell’amministrazione comunale deivese ad abbassare da otto a sei tonnellate il massimo carico dei veicoli che possono transitare sul ponte.