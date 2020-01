E’ stato il sindaco Marco Di Capua a collocare la targa commemorativa che il Miur ha assegnato alla scuola Della Torre di Chiavari. Una targa distribuita a cento Istituti italiani per ricordare la Shoah. La scelta della scuola non è casuale; insegnanti ed allievi si sono impegnati con una serie di apprezzate iniziative per celebrare il “Giorno della Memoria”.

Nelle foto l’incontro del sindaco Marco Di Capua con gli allieviil sindaco incontra gli allievi