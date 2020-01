Chiavari: Campo 52, la Shoah è passata da qui

di Giuseppe Valle

Sembra un romanzo di guerra quello raccontato da Massimo Minella, ma è tutto vero: il Campo 52 di Calvari, il collaborazionismo, l’indifferenza, i tentativi di fuga, gli amori, i giochi dei bambini, la spietatezza dei carnefici…la storia è disseminata di orrori e di errori. Ecco perché Minella e Giorgio “Getto” Viarengo fanno a gara per cercare la verità, per indagare i fatti di quegli anni, dal 1941 al 1945, con la ricaduta che hanno ancora sull’oggi.

Massimo Minella, Tonino Gozzi e Giorgio Viarengo





Non è stata la presentazione del libro di Minella, edito da Mursia, bensì un’immersione nel passato grazie alla capacità narrativa dell’autore e alle musiche eseguite alla fisarmonica da Franco Piccolo: Ma l’amore no di CinicoAngelini, Rosamunda, Maramao perché sei morto, Pippo non lo sa, Il tamburo della banda d’Affori… chehanno ricreato le atmosfere di quegli anni, ma con la nota amara che gli italiani non sono stati capaci di leggere i segni dei tempi, si sono illusi che non sarebbe successo niente di tragico. Gli stessi ebrei della nostra città, specie i più giovani, non sapevano di essere ebrei e lo hanno scoperto con le famigerate leggi razziali.

Un pubblico attento e partecipe ha seguito l’esposizione che si è svolta nella sede di Wylab.

Giorgio “Getto” Viarengo





Franco Piccolo

Occorre vigilare perché non si ripeta la barbarie raccontata da chi l’ha vissuta e oggi vediamo anche troppe recrudescenze di razzismo, di fanatismo che nasce dall’ignoranza. È bene ricordare figure come Aldo Gastaldi, luminoso esempio di credente che ha scelto di passare sui monti, con i partigiani, quello che rimaneva della sua giovinezza, sapendo infondere coraggio e speranza in quelli che lo avvicinavano.

Per chi voglia vedere i cimeli di questo straordinario uomo e combattente per la libertà, li può trovare nel Museo Marinaro di Ernani Andreatta presso la caserma di Caperana.