Chiavari: “Argini Rupinaro, usiamo il buon senso”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale di Chiavari cambia con me Chiavari da tutelare, riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina ho protocollato una mozione a tema :- Argini Rupinaro.

La stessa da discutere, se verrà ritenuto opportuno, preventivamente in Commissione II, per approfondire con più tempo l’argomento.

In alternativa direttamente nel prossimo Consiglio Comunale.

Il caso Rupinaro deve essere trattato per fugare allarmi, sia tra i privati coinvolti direttamente nei lavori urgenti sugli argini del torrente, sia tra gli Amministratori Condominiali il cui compito diventa di difficile gestione.

Occorre fornire una valutazione più precisa e puntuale dei costi da sostenere.

È chiaro che deve prevalere il buon senso, trovando una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti.