Caccia: “I dati forniti non sono reali; li forniamo a fine stagione”

Risulta da un articolo Ansa – e forse anche da altre testate – che il “Wwf dichiarerebbe: “Secondo i dati dell’Associazione nazionale vittime della caccia che in 5 mesi ci sono stati “15 morti e 49 feriti in incidenti, 178 sequestri e 170 violazioni penali riscontrate dalle 323 guardie volontarie Wwf, che pero’ da sole non bastano a contrastare l’illegalità”.

Noi di AVC non abbiamo ancora veicolato i dati sulle vittime della caccia che per correttezza e serietà si forniscono a stagione canonica conclusa. Ora, non capiamo come sia possibile che una Agenzia come ANSA diffonda notizie fuorvianti: infatti i dati che il WWF ci attribuirebbe, in maniera non legittima, non sono certo quelli reali, ben più alti purtroppo!

Pertanto, si chiede di attendere i dati forniti direttamente dalla nostra Associazione che da oltre 12 anni raccoglie tutte le notizie inerenti all’argomento, con la massima serietà e correttezza e con precisi criteri di ricerca.

Pertanto, la nostra comunicazione oggi 29 gennaio è la seguente:

“L’Associazione Vittime della caccia fornirà i dati sulle vittime della caccia – di questa stagione venatoria 2019-2020 – il 1 febbraio, ovvero a stagione canonica conclusa. Diffida chiunque faccia circolare altri dati a nome di AVC. Queste uscite a scoop giornalistico sono fuorvianti e danneggiano la serietà della nostra Associazione e l’informazione onesta, in quanto false, non attinenti i conteggi reali, e soprattutto, fatto grave e degno di attenzione, non fornite dall’Associazione Vittime della caccia, che si ritiene danneggiata da tali comportamenti”.

Lo Staff – Associazione Vittime della caccia