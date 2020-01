Bolkestein: al ‘Question time’, De Micheli delude

Al ‘Question Time’ oggi in diretta su Rai3, il ministro Paola De Micheli ha deluso chi la interrogava sulla proroga delle concessioni balneari. Ha fatto riferimento, infatti, alla normativa europea. L’onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia) ha replicato duramente dicendo che non si possono lasciare sulla graticola le 30.000 aziende e i 100 concessionari e fermare gli investimenti. Ha accusato il Pd di essere succube dei 5 Stelle e ha invitato il ministro ha dare risposte certe e in tempi rapidi.