Bogliasco: torna NiNiN Festival (10,11 e 12 luglio)

Nei giorni 10, 11 e 12 luglio 2020, nella splendida cornice di Bogliasco si svolgerà la VII edizione del festival a misura di bambini, ragazzi e famiglie con spettacoli, laboratori, giochi, incontri, conferenze, una grande Fiera dei Servizi al Bambino e tanti altri eventi con finalità educative.

Il tema portante dell’edizione sarà “Il Coraggio” e il festival invita insegnanti, educatori e genitori a stimolare i loro bambini e ragazzi a partecipare ai contest “Premio Letterario NiNiN Festival” e “Proposta artistica Raimondo Sirotti”, con bandi online in www.nininfestival.com.

Nei giorni 10, 11 e 12 luglio 2020 il magnifico borgo ligure di Bogliasco si trasformerà nuovamente in un fantastico mondo a misura di bambini, ragazzi e famiglie grazie alla settima edizione del NiNiN Festival.

Nato da un’idea di Mariagrazia Bisio, il progetto è sostenuto dal Comune di Bogliasco, viene organizzato in collaborazione con la Pro Loco e propone contest, spettacoli, laboratori, giochi e animazioni per i più piccoli, eventi per gli adolescenti, conferenze ed incontri per gli adulti e una grande fiera dei servizi al bambino, tutto a fruizione gratuita.

Visto il consenso ottenuto dalla manifestazione e la gran mole che ha assunto nelle ultime edizioni, l’organizzazione ha deciso di trasformarla in un evento con cadenza biennale, al fine di poterne garantire sempre la massima qualità è una continua crescita.

Il tema portante della nuova edizione è “Il coraggio” e viene proposto con le seguenti linee guida:

Il coraggio di esprimersi, di lasciare, di restare, di difendersi, di andare controcorrente, di agire o di non agire, di parlare o di tacere, di prendere posizione, di accusare, di superarsi, di scegliere…

Che cos’è il coraggio? Da che cosa dipende? Coraggiosi si nasce o si può diventare?

Pericoli, rischi, oltraggi, ingiustizie, dolori fisici, sofferenze morali, incertezze, intimidazioni, soprusi, vergogna, scandalo, abbandono, presuppongono diversi tipi di coraggio?

La gioia, la dolcezza, l’amore o altri sentimenti o situazioni positive possono avere a che fare col coraggio?

Le persone intorno a te agiscono con coraggio? Tu ti senti coraggioso?

Nel sito www.nininfestival.com sono on-line i due contest rivolti a bambini e ragazzi sul tema portante dell’edizione e con deadline fissata al 30 giugno 2020

– il “Premio letterario NiNiN Festival” è rivolto a tutti i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni e richiede la scrittura di un testo teatrale con lunghezza massima di tre cartelle;

– la “Proposta Artistica Raimondo Sirotti” è rivolta a tutti i bambini di età compresa tra i 2 e gli 11 anni e richiede la realizzazione di un’opera grafica a tecnica libera.

Nel contest letterario viene richiesto espressamente di scrivere un testo drammaturgico, che potrà essere anche un monologo, perché si ritiene che la struttura di un testo teatrale sia più vicina all’universo espressivo dei bambini, in quanto costituita prevalentemente da azioni e pensata per essere verbalizzata.

Al primo classificato verrà offerta la pubblicazione dell’opera nel sito www.labottegadellefavole.it con realizzazione sia della versione audio – mp3 con musica realizzata in collaborazione con la scuola di musica Edilizia Musicale www.ediliziamusicale.it e interpretazione attoriale – e di due versioni grafiche.

Gli elaborati della proposta artistica verranno invece tutti esposti in una mostra durante i tre giorni del Festival.

L’organizzazione del Festival invita quindi gli insegnanti delle scuole ad immaginare un progetto didattico che stimoli i ragazzi a riflettere sul significato della parola coraggio e che sfoci in un elaborato atto a partecipare ai contest legati al festival.

I contest sono rivolti anche a tutti i bambini e ragazzi che in maniera autonoma, al di fuori del contesto scolastico, individualmente, in coppia o in gruppo vorranno cimentarsi nella scrittura o nell’arte visiva.

Gli obiettivi del Festival

Consistono da sempre nell’ offrire a bambini e ragazzi opportunità ed esperienze stimolanti, autentiche e non commerciali, nel dare un sostegno alle famiglie e nel promuovere un incontro e uno scambio tra educatori, insegnanti e operatori del settore, proponendo una riflessione sulla situazione dell’infanzia e dell’adolescenza sul territorio e offrendo a genitori e a professionisti del settore approfondimenti e strumenti a livello educativo, attraverso conferenze e incontri con esperti e studiosi.

Le proposte di eventi e attività sono pensate per riflettere insieme sul tema prescelto, per spingere i giovanissimi ad interrogarsi sulle loro opinioni, alla ricerca di un punto di vista che sia davvero frutto del proprio pensiero e non dell’influenza della massa. Una varietà di iniziative che vuole offrire opportunità di crescita attraverso intrattenimenti che siano anche esperienze di vita a sfondo pedagogico, facendo sì che vivano una vacanza edificante e si aprano a nuove proposte.

Inoltre, il festival da sempre intende infondere nelle nuove generazioni uno spirito di apertura legato all’attenzione per l’ambiente, l’arte, la letteratura e la cultura in genere, ma anche lo sport ed ogni attività che presupponga un cammino di crescita, tutto nel rispetto delle tradizioni locali e delle diversità.

La cittadinanza unita attorno ad un unico progetto

Il festival ha registrato nel tempo sempre maggiori risultati e consensi. Nella sua ultima edizione dell’estate 2018 si è ulteriormente potenziato grazie alla collaborazione di molte associazioni, riunite sotto il cappello della Consulta delle Associazioni di Bogliasco, e di tanti cittadini che hanno fatto propria la mission del festival.

Ecco cosa propone l’edizione 2020

Come per le precedenti edizioni, il festival proporrà numerosi laboratori artistici, creativi e didattici rivolti a bambini e ragazzi condotti da operatori specializzati, spettacoli dal vivo, incontri e conferenze rivolte ad adolescenti e si concluderà con una grande “Fiera dei servizi al bambino” che ospiterà stand di case editrici, fattorie didattiche, scuole di recitazione, musica, danza, sport ma anche associazioni, centri didattici, ecc…

Un’importante occasione di incontro e confronto, ma soprattutto una vetrina a scopo informativo per chi è interessato alla crescita sana e consapevole dei più piccoli.

Le open nights di venerdì 10 e sabato 11 luglio saranno particolarmente ricche di proposte con street food, teatro, concerti e performance che si concentreranno nella piazza principale e lungo le vie del paese.

Oltre agli eventi e alle attività per bambini e ragazzi, vengono organizzati incontri, laboratori, conferenze e presentazioni di libri per un pubblico adulto, composto da genitori, insegnati, educatori e tutti coloro che sono interessati all’argomento.

I più importanti riconoscimenti ottenuti

Il NiNiN Festival ha sempre avuto un grande successo di pubblico e critica. Vinse già alla sua prima edizione, nel 2012, l’ambito premio “Festivalmare” come miglior manifestazione estiva in Liguria e nel 2015 ha portato il nome di Bogliasco sulla ribalta nazionale vincendo il premio “Italive” come migliore evento per ragazzi in tutta Italia.

Un comune a misura di bambini e ragazzi

Il Comune di Bogliasco da diversi anni si adopera con sempre maggiore passione e attenzione per i suoi cittadini più piccoli, con lo scopo di diventare un vero paese a misura di bambino. Risultato che sta ottenendo sia grazie al NiNiN Festival che alla sensibilità della cittadinanza, all’attività di diverse associazioni culturali e alla realizzazione di vari progetti come il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, istituito nel 2008 in collaborazione con l’Unicef e con le scuole.

Non a caso quindi, proprio durante la seconda edizione del NiNiN Festival nel 2013, il Comune si è visto assegnare dall’Unicef il titolo di “Comune amico dei bambini” attraverso una targa che è stata affissa sulle mura della biblioteca comunale.