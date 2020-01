Recco: “Rsa, la situazione confermata dalla Asl”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di Civica Recco, riceviamo e pubblichiamo

La ditta aggiudicataria del bando di gara per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del plesso sanitario di Recco non ha ancora firmato il contratto.

In Comune non sono stati presentati gli elaborati grafici e la relazione descrittiva degli interventi per la realizzazione della Rsa di primo livello.

A dichiararlo è il dottor Lorenzo Sampietro, Direttore Socio Sanitario di Asl 3 in una nota affidata alla stampa.

A tal proposito ricordo come risalga al 7 luglio 2016 la seduta della Conferenza dei sindaci che ha approvato il documento (poi inviato in Regione) nel quale si richiedeva per l’ex Ospedale S. Antonio la configurazione di Rsa di primo livello.

E risale al giugno dello scorso anno l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori.

Il Direttore Socio Sanitario di Asl 3 ha indicato un nuovo cronoprogramna degli interventi: possiamo solo confidare che venga rispettato.