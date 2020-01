Superenalotto: vinti 67 milioni con una giocata da 2 euro

Da Marzia Acampora, Agipro Srl, riceviamo e pubblichiamo

Cento metri pieni di fortuna. Giusto un centinaio di metri, tutti da percorrere sulla via Provinciale, separano la Tabaccheria il Quadrifoglio dal Bar Centrale, a Romito Magra, frazione di Arcola (La Spezia). Nulla di strano, riferisce Agipronews, se non che si tratta di due punti vendita Sisal, e che nel primo è stata giocata la schedina da due euro con la quale ieri è stato centrato al Superenalotto un “6” da 67 milioni; mentre nel secondo, poco più di un anno fa (era il 30 ottobre 2018), un pensionato settantenne si è portato via un vitalizio da 3000 euro al mese per 20 anni investendo due euro (anche lui) al Win for Life. Una pioggia di buona sorte scaraventata in un piccolo tratto di strada, per cambiare la vita di due persone. O forse una, chi lo sa, beneficiata due volte.