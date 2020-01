Sori: “Scuola, ora parliamo di problemi veri”

Dal Gruppo Consiliare Sori2020più riceviamo e pubblichiamo

Da un mese compaiono articoli e dichiarazioni circa il “riposizionamento” dei crocifissi nelle scuole di Sori. Sono stati usati termini come “ripristinare i crocifissi” oppure “rimettere i crocifissi al loro posto da anni totalmente scomparsi o rimossi”.

Vogliamo essere chiari, non ci piace e non ci stiamo a questo modo di comunicare pretestuoso.

Nessuno dell’amministrazione Pezzana ha mai rimosso i crocefissi né ha mai chiesto a qualcun altro di farlo. Smettetela di strumentalizzare anche questo, comportatevi da amministratori pubblici.

L’autorità scolastica è rappresentata dalla sua Dirigenza non dal Vicesindaco di una o dell’altra amministrazione, che a questo punto può entrare a scuola e appendere o togliere crocifissi a suo piacimento.

Questa è solo strumentalizzazione provocata proprio dove non dovrebbe entrare, nelle aule scolastiche.

Nei 5 anni di amministrazione abbiamo collaborato fattivamente con la Direzione scolastica: in occasione della ricostruzione della scuola dopo il terribile incendio del 2012, o per dare un asilo a tutte le famiglie soresi che rischiavano di dover portare i propri bambini in Comuni limitrofi dopo la crisi della scuola materna privata della Fondazione Ghio, oppure ancora per abbassare il costo della mensa scolastica a tutti i genitori. Non abbiamo mai rilevato un problema di identità rimossa, né tanto meno ci è mai stato presentato dai rappresentanti di classe o dagli insegnanti.

Il Vicesindaco ci ha tenuto a valorizzare il suo gesto fisico di inchiodare i crocifissi alla parete di un’aula di scuola per garantire l’identità (come se qualcuno l’avesse persa: chi? i bambini o le maestre?) e speriamo che ora l’abbia ritrovata.

Auspichiamo che si parli piuttosto dell’andamento dei lavori al terzo piano della scuola, della convenzione che l’attuale amministrazione intende rinnovare o meno con la Fondazione Ghio, a quale progetto sarà destinata la struttura di Capreno, quali sono i finanziamenti che si intendono trovare per arredare le nuove aule, quali sono i progetti per i nuovi spazi, se saranno aperti alla cittadinanza o meno.