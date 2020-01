Recco: un’altra notte assediata dal traffico

Anche la prossima notte Recco vedrà transitare sulle sue strade il traffico autostradale diretto a Nord e a Sud; Autostrade chiude infatti le tratte Recco-Nervi e Recco-Rapallo obbligando gli utenti a uscire allo svincolo di Recco e percorrere la viabilità ordinaria; fino a Nervi per chi è diretto a Nordo; fino a Rapallo per chi prosegue in direzione Sud.

Dal sito di Autostrade

Recco-Nervi – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/01/2020 al giorno 30/01/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.

*****

Sant’ilario Nord – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Genova)

L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/01/2020 al giorno 30/01/2020 per lavori

*****

Recco-Rapallo – Tratto Chiuso (Km 28.4 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Recco e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/01/2020 al giorno 29/01/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo. Uscita consigliata provenendo da Genova: Recco.

*****

Sestri Levante – Uscita Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

L’uscita di Sestri Levante e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/01/2020 al giorno 31/01/2020 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.

*****

Successive





Genova – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova est e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 29/01/2020 al giorno 31/01/2020 Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova est.

Genova – Tratto Chiuso (Km 4.2 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/01/2020 al giorno 31/01/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova est.

*****

Rapallo-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/01/2020 al giorno 02/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Rapallo.

*****

Genova – Uscita Chiusa (Km 4.2 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/01/2020 al giorno 01/02/2020 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

*****

Genova – Uscita Chiusa (Km 4.2 – direzione: Genova)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2020 al giorno 04/02/2020 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

*****

Recco-Nervi – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2020 al giorno 04/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.

*****

Sant’ilario Nord – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Genova)

L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2020 al giorno 04/02/2020 per lavori

*****

Nervi-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/02/2020 al giorno 08/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Nervi.

*****

Sant’ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/02/2020 al giorno 08/02/2020 per lavori.