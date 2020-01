Recco: “Rsa nell’ex ospedale, obiettivo mancato”

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di Civica Recco, riceviamo e pubblichiamo

L’ultimo in ordine di tempo risale allo scorso mese di ottobre: mi riferisco ai reiterati annunci di imminente avvio dei lavori di ristrutturazione del plesso sanitario di Recco, destinato a ospitare una Rsa di primo livello.

È di tutta evidenza come ad oggi non sia stata neppure allestita l’area di cantiere.

Aggiungo: al protocollo del Comune non sono ancora pervenuti gli elaborati grafici e le relazioni descrittive; documenti, questi, che dovranno essere esaminati per poi consentire il rilascio del permesso edilizio.

Resta intatta l’attesa che oramai si protrae da almeno tre anni e che era logico ritenere essere giunta al termine dopo che sette mesi or sono è intervenuta l’aggiudicazione definitiva della seconda gara pubblica (la prima era andata deserta) per l’affidamento dei lavori e della gestione della struttura.

Ricordo come il Piano Socio Sanitario preveda, all’interno dell’ex Ospedale S. Antonio, una piastra ambulatoriale (attivata già dall’amministrazione Burlando e implementata da quella attuale), nonché una Rsa di primo livello declinata attraverso trenta posti letto.

Quest’ultima deve configurarsi come una struttura idonea a garantire la stabilizzazione clinica del paziente dopo l’evento acuto e il sollievo alla famiglia in assenza di condizioni di supporto assistenziale adeguato, nonché la riabilitazione del paziente dopo un evento patologico, qualora vi sia un potenziale riabitativo ed il relativo trattamento non possa essere effettuato a domicilio.

La degenza in una struttura come quella in argomento andrebbe a svolgere quel ruolo di accudimento che, esaurita la fase acuta, la persona ancora richiede.

Si tratta di esigenze molto incalzanti nell’area del Golfo Paradiso, ove è alta la percentuale di persone anziane spesso sole e autosufficienti a condizione che siano in buona salute.

Civica ha nuovamente sollecitato il sindaco affinché si attivi presso l’amministrazione regionale in carica dal 2015, responsabile di questo sensibile ritardo.