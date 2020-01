Recco: “La Rsa sarà operativa entro il 2020”

Dall’ufficio stampa della Asl 3 riceviamo e pubblichiamo

In relazione all’articolo pubblicato “Recco: Rsa nell’ex Ospedale, obiettivo mancato” si invia di seguito un approfondimento a cura del Direttore Socio Sanitario di Asl3, Lorenzo Sampietro.

L’ex Ospedale S. Antonio di Recco è stato oggetto a partire dal 2016 di un complesso intervento di ristrutturazione e riorganizzazione teso, attraverso l’analisi dei bisogni della popolazione residente nel territorio del Golfo Paradiso, ad offrire un Polo di Servizi SocioSanitari all’avanguardia comprendente non solo ambulatori, sale e spazi comuni accoglienti e confortevoli ma anche un incremento e differenziazione dell’offerta di servizi ambulatoriali specialistici, l’attivazione di un Ambulatorio di Continuità Assistenziale per i cosiddetti Codici Bianchi (Dicembre 2019) ed in ultimo una RSA Post-Acuti che possa accogliere la popolazione anziana fragile nelle dimissioni ospedaliere o anche dal domicilio con la stretta collaborazione dei MMG operanti nel territorio.

In tal senso nel Marzo 2018 sono stati inaugurati al piano terra sia i nuovi locali del Servizio CUP-Anagrafe Sanitaria-Accesso Diretto-Prelievi Ambulatoriali più agevoli da raggiungere per gli anziani che il nuovo moderno ed avanzato Mammografo. Già incrementata dell’80% l’offerta specialistica e completati a breve i nuovi ambulatori al primo piano dell’ex Ospedale, nel quale troverà anche spazio parte della RSA, seguirà entro la fine della prima settimana del mese di Febbraio la firma del contratto della ditta aggiudicataria di gara e a seguire la presentazione agli Uffici Comunali del Progetto di realizzazione della RSA che consegnerà alla popolazione entro la fine del 2020 una moderna struttura articolata su più piani.