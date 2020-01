Recco: la manutenzione nel primo semestre Gandolfo

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Prosegue con l’attività dell’assessorato alla manutenzione, guidato da Caterina Peragallo, il report sulle misure attute dalla giunta Gandolfo nei primi sei mesi di lavoro. Oggi parliamo di manutenzione del territorio: spiagge e il litorale, pulizia dei torrente Recco e dei rivi minori, interventi di miglioramento e riqualificazione del verde cittadino.

Manutenzione spiagge e litorale

– attività di pulizia e sistemazione delle spiagge libere nel corso della stagione estiva;

– interventi di pulizia della foce del torrente Treganega e del torrente Recco per garantire le condizioni di deflusso delle acque e permettere la piena balneabilità del mare.

Manutenzione del verde cittadino

– potature: pini in corso Garibaldi; platani in via Assereto; bagolari, ippocastani, pioppi in piazzale della Stazione; palme in passeggiata Punta S. Anna; palme in via Roma, in via IV novembre e in via D’Aste; potatura verde muraglione via Filippo da Recco/cimitero centrale; filari di lecci nel viale e all’interno del Parco Rimembranza;

– ripristino rotatoria stradale via Roma (sotto arcata ferroviaria)

– manutenzione aree verdi rotatorie, belvedere Tenco e lungomare Bettolo.

– pulizia aree verdi e potatura alberature in piazza Cile; pini in via alla Stazione (sotto arcata ferroviaria);

– manutenzione aree verdi degli edifici scolastici (potatura platani via Assereto, scuole centrali, scuole materne di Megli, san Rocco e via Milano);

– piantumazione essenze floreali invernali nelle rotatorie stradali ed in altre aree verdi.

Manutenzione e pulizia dei rivi minori

effettuate numerose pulizie straordinarie per ridurre il rischio di esondazioni:

– torrente Recco (da Corticella alla foce);

– rio Sonega (zona Mulinetti);

– rio Treganega (zona Valleverde);

– rio Verzemma (zona Ponti Romani);

– rio Lagofreddo (adiacente area di deposito bombole gas in via san Rocco);

– rio della Fontana (adiacente scuola materna san Rocco);

– rio Liceto (a monte chiesa N. S. del Suffragio sino al civico 10 di via Liceto);

– rio Cortella (zona limitrofa campo rugby);

– rio della Nè (tratto adiacente ristorante Manuelina).

Manutenzione di marciapiedi e pubbliche vie

– numerosi interventi su tutto il territorio cittadino, tra cui si evidenzia il rifacimento di uno dei marciapiedi di piazza San Giovanni Bono.