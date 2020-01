Recco: il Consorzio della focaccia a “Identità Golose” a Milano

Dall’ufficio stampa del Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 27 gennaio è andata in scena a Milano, alla corte di Identità Golose per la presentazione del libro Terra! di Federico Quaranta, una serata speciale per il Consorzio della Focaccia di Recco, rappresentato per l’occasione dalla presidente Maura Macchiavello del ristorante Da Lino, Cesare Carbone del ristorane Manuelina e Lucio Bernini responsabile Igp ed eventi.

Identità Golose, primo hub internazionale della gastronomia, alla guida del famoso giornalista e critico Paolo Marchi, ospita nei suoi spazi di via Romagnosi eventi di prestigio per la promozione della cultura del cibo e del bere oltre a cene speciali con chef stellati provenienti da tutto il mondo.

Federico Quaranta, che con Tinto e le incursioni di Andrea Amadei il loro “bello e il buono”, conduce da oltre 15 anni, tutte le sere alle 20,00 Decanter, programma “Dop” di Rai Radio2, unica ed incontrastata voce enogastronomica dell’etere in cui raccontano il cibo e il vino trasmettendo il piacere della convivialità, in occasione della “Prima” per la presentazione del suo libro, ha chiamato i recchesi al suo fianco, innamorato, come da buon genovese, di questo prodotto straordinario che è la Focaccia di Recco.

Già personaggio televisivo con le conduzioni di Linea Verde e la Prova del cuoco, nonché conduttore dell’evento che il Consorzio della Focaccia di Recco organizza da tre anni “Fattore Comune, incontri fra Dop e Igp” in cui si chiamano quei prodotti che portano con se la denominazione del luogo da cui prendono origine, ora è anche scrittore di questo libro fantastico, un viaggio fra terre, uomini, storie, antichi mestieri e tradizioni, tutto in nome delle produzioni agroalimentari più vere. Al termine dell’appassionata e coinvolgente presentazione che Federico ha fatto del suo libro, un brindisi ai migliori successi fra vini, prosciutti e formaggi eccezionali e … la focaccia col formaggio del Consorzio di Recco, preparata e sfornata in diretta da Marco Mura per il ristorante Da Lino e Francesco Giurato per Manuelina.

