RASSEGNA STAMPA. Santa: un grande grazie al pediatra

Oggi, martedì 28 gennaio, auguri a Tommaso. Mercati settimanali: Bogliasco, Cicagna, Cogorno, Varese, Zoagli. Santi patroni: per gli affetti da tigna: santa Elisabetta (17 novembre). Parole: pot-pourri (stufato di carne e verdure assortite; componimento letterario o musicale composto da brani eterogenei; miscuglio o cozzaglia).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

IL Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: il pediatra sempre disponibile va in pensione, il clamoroso grazie a sorpresa delle mamme (Commento. Un bellissimo gesto, mai verificatosi, che esalta due grandi valori: la buona sanità e la gratitudine). Entroterra: la linea di mezzeria continua esaspera i cittadini. Politica: il commento dei politici al voto in Emilia.

Sestri Levante: la Shoah al Natta De Ambrosis. Sestri Levante: gestione della piscina, pronto il bando. Lavagna: Giorno della Memoria con poesie e testimonianze. Lavagna: libri in dono alla biblioteca. Chiavari: la deportazione di due coniugi ebrei nel docu-film del liceo Luzzati. Chiavari: alpino di 102 anni sul palco; il figlio attore ne racconterà la storia. Chiavari: scavo aperto in via Roma.

Rapallo: morto Paolo Muscas, Lega navale in lutto. Santa Margherita Ligure: il mercato delle nozze.

Camogli: i negozi chiudono i battenti, al loro posto case vacanza. Recco: le sardine esultano, ma è polemica. Recco: l’Istituto Golfo Paradiso premiato a Palazzo Ducale. Recco: A-12 chiusa di notte, ecco tratte, giorni e orari. Uscio: “Mai dichiarato che la discarica di Colle Caprile non è stabile”.

Cicagna: “Il vincitore del Festival di Sanremo va premiato con l’ardesia di Luguria”. Mezzanego: libri, film e canzoni a scuola nel Giorno della Memoria. Santo Stefano d’Aveto: chiusa la strada di Pievetta.