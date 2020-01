Rapallo: risultati elezioni, Fratelli d’Italia esulta

Da Gianni Arena, Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia – Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia – Rapallo esprime la sua piena soddisfazione per l’esito indiscutibilmente positivo delle consultazioni regionali di domenica 26 gennaio.

“In seguito alla crescita esponenziale riscontrata nelle elezioni regionali appena concluse in Emilia Romagna e in Calabria, Fratelli d’Italia e il suo leader Giorgia Meloni possono vantarsi di essere l’unica compagine politica ad aver più che raddoppiato i consensi rispetto alle Europee 2019 consolidandosi così come terzo partito a livello nazionale dopo PD e Lega.” dice il Presidente Gianni Arena

Il Direttivo di concerto con il suo Presidente proseguirà nelle prossime settimane la campagna di adesione al partito guidato da Giorgia Meloni.La Politica riparte. Buon viaggio Fratelli!