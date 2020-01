Rapallo: il canale segnalazioni e-Urp sempre più punto di riferimento

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il canale segnalazioni e-Urp del Comune di Rapallo è sempre più punto di riferimento per i cittadini. Lo strumento, nato per creare un canale diretto tra tecnici comunali e cittadini, offre l’opportunità di segnalare, tramite il proprio pc o smartphone, le problematiche riscontrate sul territorio. La segnalazione viene quindi presa in carico dall’ufficio competente e gestita internamente con l’ausilio del settore operativo.

493 sono state le segnalazioni registrate dal sistema nel 2019. Di queste, 476 sono state chiuse (ovvero, la problematica è stata presa in carico, affrontata e risolta); tre sono al momento aperte (si sta operando per risolvere la problematica); nessuna è in attesa di essere presa in carico; 14 sono state rifiutate (perché non di competenza del Comune di Rapallo).

Entrando nel dettaglio, l’argomento su cui si concentra la maggior parte delle richieste sono gli asfalti (234 segnalazioni); seguono la pubblica illuminazione (166), opere murarie (45) e verde pubblico (43). Più distaccati, grandi opere (3 segnalazioni), immobili (1) e cimiteri (1).

Passando al 2020, 52 sono le richieste pervenute al portale dall’inizio dell’anno, delle quali 25 sono già state chiuse. Gli asfalti, anche in questo caso, sono il tema che registra il maggior numero di segnalazioni (22).

“Il canale segnalazioni è un trait d’union importante tra Comune e cittadini: un servizio che riteniamo utile non solo per la cittadinanza, ma anche per un monitoraggio puntuale e costante del territorio da parte dei tecnici comunali proprio grazie alle segnalazioni di chi, in città, vive e lavora – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio – Invitiamo quindi la cittadinanza ad usufruire sempre più di questo canale: è un metodo pratico e, per i tecnici, più funzionale per poter predisporre gli interventi e risolvere le problematiche prima possibile”.

Per fruire del servizio basta accedere all’apposita sezione del sito istituzionale (https://segnalazioni.comune.rapallo.ge.it/) e compilare i campi richiesti seguendo le istruzioni.