Rapallo: “Forza Italia sarà determinante per il Toti bis”

La capitale ligure di Forza Italia è Rapallo dove il coordinatore regionale Carlo Bagnasco lavora sodo per ottenere risultati sul modello Calabria, guardando probabilmente quelli emiliani come cattivo esempio di organizzazione. In caso di vittoria del centro-destra, il partito di Berlusconi potrà esprimere un assessore il cui nome è top secret; un candidato sarebbe assicurato dal listino (Claudio Muzio) che comunque sarà anche in lista. “Si sono riaccostati al partito molte persone tra cui alcuni nomi illustri. Ricevo anche molte richieste di persone che desiderano essere inserite tra i candidati. Desidero formare una lista molto competitiva. L’obiettivo è essere determinanti per il successo di Toti”.

Sarà anche interessante conoscere i nomi che corrono per le altre liste del centrodestra. Mentre l’alleanza tra le forze governative sembra scontata anche alle regionali liguri, l’attenzione è concentrata sul nome espresso dal centro sinistra. In ogni caso nessuno al momento dà per scontata la vittoria di questa o dell’altra coalizione.