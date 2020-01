Porto Venere: lotta contro i vandali della Palmaria

Dall’Associazione “Mangia Trekking” riceviamo e pubblichiamo

Con spirito di giusta collaborazione, l’Ente Parco Regionale, il Comune di Porto Venere, e l’associazione Mangia Trekking, continuano sulla Palmaria, le attività per garantire il monitoraggio, la manutenzione e la cura della rete sentieristica. Intervengono persone attive e costruttive dell’alpinismo lento, che prontamente riparano i danni provocati da gente “irresponsabile” la quale da diversi anni, impunita persevera nel deturpare il patrimonio pubblico. Infatti anche in questi giorni, Roberto, Giorgio, Paolo, Giuliano e Pierangelo, hanno provveduto prontamente a ricostruire e riposizionare diverse tabelle indicatrici di sentiero asportate ed a rimettere in opera una bacheca illustrativa divelta e gettata nella vegetazione. Non ancora avevano terminato le lavorazioni che già erano stati riscontrati altri danni al patrimonio pubblico. Così l’associazione, si interroga, circa quali motivazioni, mentre si parla di Masterplan e progetti di sviluppo dell’isola, generino azioni mirate ad affrancare un’immagine degradata ad uno dei principali patrimoni di bellezza e naturalità della Palmaria: i suoi sentieri. Eppure chi è solito praticare sentieri sa bene che in nessun altro luogo vi è una rete sentieristica altrettanto bella e ben tenuta. Forse questi decisi aggressori del patrimonio pubblico, che dovrebbero essere forse perseguiti per legge, sono coloro che si oppongono ad ogni forma di valorizzazione e sviluppo dell’isola.