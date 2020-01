Pallavolo/ Amis Admo, dal gran prix di minivolley ai prossimi impegni

Dall’ufficio stampa della Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo riceviamo e pubblichiamo

Domenica 26 gennaio 2020 presso il Palazzetto dello Sport e la tensostruttura si è tenuta la 1^ Tappa del “Gran Prix S3” di Minivolley organizzata dalla Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo.

Il “Grand Prix di Minivolley” nacque nel 1994 da un’idea di Renzo Dalmaso, esperto internazionale di minivolley, che l’allora “Delegato del Levante” Flavio Cremisio subito contribuì con entusiasmo a realizzare e di cui poi Flavio Federici, “Delegato” e poi Presidente del CP Levante, garantì la continuità e lo sviluppo negli anni, vivendo ed organizzando in prima persona innumerevoli tappe.

Ininterrottamente disputato fino ad oggi, il “Grand Prix di Minivolley” ha radunato nelle piazze e nelle palestre del Levante folle di bambini e ragazzi entusiasti, diventati i pallavolisti di oggi, che ne serbano un prezioso ricordo.

Il “Grand Prix” conserva a tutt’oggi immutata la sua freschezza e mantiene saldi i suoi valori fondanti, promozionali ed educativi, ludici e sportivi.

Il grand prix s3 era e sarà il fiore all’occhiello del nostro movimento.

All’interno delle due strutture che hanno ospitato l’evento erano presenti

Atleti 250 di cui 80 dell’Amisadmo Allenatori Amisadmo 10 e Arbitri Amisadmo 18.

Durante il pomeriggio le gare sono state accompagnate da tanto entusiasmo e da tanto divertimento con tanti giovani atleti alla loro prima esperienza in assoluto al torneo. Gli atleti più grandi presenti per collaborare alla buona riuscita dell’evento (molti giocano nelle prime squadre) sono stati protagonisti nei vari grand prix nel corso degli anni evidenziando quanto sia importante l’attenzione che la società pone nell’organizzare questo tipo di eventi.

Una splendida cornice di pubblico ha accompagnato le gare incitando i giovani pallavolisti.

Dopo un grande evento un’altra grande iniziativa scuote la società Amis-Admo. In questi giorni è nata una collaborazione per migliorare e rinnovare i sistemi di comunicazione che promuoveranno l’immagine e le attività della società

Il compito è stato affidato a Cristiano Magri e si occuperà di aggiornare il sito web, gestire le pagine social, stringere i rapporti con le testate giornalistiche locali e proporre nuove iniziative e soluzioni per la diffusione capillare, oltre al marchio di qualità ricevuto dalla Federazione anche per l’anno 2020/2021, dell’immagine societaria valorizzando soprattutto tutte quelle attività che rendono speciale questa realtà, il settore giovanile.

Alcune novità sono già attive come il nuovo Canale Telegram per raggiungere il più alto numero di persone. Inoltre sarà pubblicato con cadenza quindicinale un Magazine che sarà un raccoglitore di tutte le attività svolte durante le settimane. Qui troverete, oltre a risultati e cronache sportive, racconti, interviste, curiosità e tanto altro riguardante la grande famiglia Amis-Admo, il tutto nello spirito che la contraddistingue.

Tutto ciò sarà possibile grazie alla collaborazione di responsabili, dirigenti e allenatori che convoglieranno tutte le informazioni al responsabile della comunicazione.

Lunga è la storia di questa prestigiosa società che ha ottenuto grandi risultati ad ogni livello nei campionati Fipav (Campioni d’Italia U.14 stagione 2014/2015, oltre ai numerosi titoli territoriali) dove partecipa con ben 22 squadre, ed anche ai campionati CSI dove la scorsa stagione è diventata Campione d’Italia nella categoria ragazzi.

Non solo, allenatori e dirigenti partecipano alle numerose attività in collaborazione con alcune società del Tigullio, Sestri Levante Volley e Villaggio Volley nonché costantemente presenti negli Istituti Scolastici di Chiavari e Lavagna per collaborare, con dirigenti ed insegnati, alla promozione dello sport sano e pulito. Non mancano le iniziative di promozione e di esibizione durante varie feste e giornate sportive organizzate da Enti ed Associazioni in tutto il Tigullio.