Levanto: domenica la festa della Candelora

di Guido Ghersi

A cura della millenaria Confraternita di San Giacomo Apostolo, domenica 2 febbraio sarà celebrata solennemente nella trecentesca chiesa parrocchiale di Sant’Andrea in Levanto, la festa della presentazione del Signore, ossia la Candelora. il sacro rito inizierà alle ore 17.30 con benedizione e distribuzione delle candele cui seguirà la Messa.

“A la Candelora de l’inverno semm foera”, recita l’antico proverbio milanese. Ma che cos’è la festa della Candelora, e perché la si celebra proprio il 2 febbraio?

La parola Candelora deriva dal latino “festum candelarum” ossia “festa delle candele”. La Chiesa cattolica celebra in questa data la Purificazione di Maria Vergine e la presentazione di Gesù al Tempio, avvenuta 40 giorni dopo la sua nascita, come prescritto dalla legge di Mosè e narrato nel Vangelo di Luca (Lc 2,22-39).

Contando 40 giorni a partire dal 25 dicembre, si arriva appunto al 2 febbraio. Il citato Vangelo di Luca narra che i genitori di Gesù, quando compì 40 giorni, lo portarono al Tempio per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prevedeva la legge mosaica per la “purificazione” della madre di un maschio primogenito, nel caso di una famiglia povera, qual’era quella del falegname di Nazaret: “Se non ha mezzi di offrire un agnello, prenderà due tortore o due colombi: uno per l’olocausto e l’altro per i sacrificio espiatorio” (Lv 12,8).

Nel Tempio di Gerusalemme, Maria e Giuseppe, sempre secondo il racconto di Luca, incontrarono Simone: “un uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d’Istraele”. E dalle parole di Simone, che benedice Dio alzando il bambino tra le braccia, si ricava la spiegazione dell’uso delle candele: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Istraele”. Le candele sono dunque simbolo di Cristo, “luce per illuminare le genti”.