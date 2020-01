Cogorno: ‘Villaggio’, nuovo open day

Dall’area comunicazione del Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 30 gennaio 2020, dalle ore 8:20 alle 12:20 e dalle 13:20 alle 16:20, si terrà l’Open Day della Formazione Professionale del Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo.

Gli Open Day, organizzati per favorire il cosiddetto “Orientamento in entrata“, sono eventi dedicati alle famiglie e in modo particolare ai ragazzi usciti dalle scuole secondarie di I° grado che vogliono toccare con mano la Formazione Professionale del Villaggio del Ragazzo.

Durante le giornate di Open Day è possibile effettuare delle visite guidate e anche personalizzate alle strutture, alle aule e soprattutto ai numerosi e ampi laboratori specifici per i ragazzi.

Dagli insegnanti e dai tutor sarà illustrata ai partecipanti l’offerta formativa completa della Formazione Professionale del Villaggio del Ragazzo.

Oltre alle date di Open Day, la disponibilità a visitare i nostri laboratori è illimitata nel tempo: è sufficiente contattare la Segreteria della Formazione Professionale e richiedere un appuntamento.

Contatti

Formazione Professionale – Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo

Corso IV Novembre, 115 16030 Cogorno (Ge)

Telefono Centralino: +39 0185 3751

Telefono Segreteria Formazione Professionale: + 39 0185 375230

Fax: +39 0185 384052

Email: villaggio@villaggio.org