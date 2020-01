Camogli: “Perdita fognaria nel rio Giorgio”; interpellanza

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale

Avendo ricevuto varie segnalazioni da diversi cittadini di una fognatura che dalla località di San Prospero scende verso il Rivo Giorgio e che per rotture di tubi nel tratto in prossimità dell’ex mobilificio di Corso Mazzini emana spesso odori insopportabili e ciò crea inquinamenti nel sottosuolo

Interpella

Per conoscere se si ritiene opportuno intervenire con urgenza con adeguato monitoraggio per eliminare detto problema per la salute dell’ambiente e dei cittadini.